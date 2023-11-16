قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام، أمس، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية الإكوادور، إلى رئيس جمهورية الإكوادور غيليرمو لاسو ميندوزا.ونقل السفير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما للرئيس الإكوادوري ولحكومة وشعب الإكوادور الصديق دوام التقدم والازدهار، فيما حمله رئيس الإكوادور، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته لهما وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.