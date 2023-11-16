أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، أنَّ النسخة الحالية لفعالية (بلاك هات) تعد الأضخم؛ حيث تجمع الخبراء ورواد أمن المعلومات من كبرى الشركات العالمية لينقلوا خبراتهم عبر أكثر من 600 ساعة من المحتوى الثري على مدى الأيام الثلاثة أيام القادمة، معرباً عن فخره بنجاح النسخة السابقة التي شهدت أعلى حضوراً في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم؛ إذ بلغ عدد الحضور فيها 30.000 زائر؛ وهو ما يدل على أهمية الحدث وتأثيره، مبدياً استعدادهم، مع افتتاح هذه النسخة، لتجاوز الرقم القياسي الخاص بهم، مرحباً بعدد أكبر من المشاركين من جميع أنحاء العالم، عبر تحقيق أكثر من 60.000 مسجل، وأكثر من 250 ورشة عمل، و350 شركة رائدة من 70 دولة حول العالم، بجوائز تتعدى 100.0000 ريال لتحديات الهواة والمحترفين خلال أيام الفعالية.جاء ذلك إثر انطلاق أعمال النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني (بلاك هات)، أمس، بحضور عدد من الوزراء والخبراء، والمتحدثين، والمستثمرين.من جهته، أعلن نائب الرئيس الأول في شركة (تحالف) أنابيل ماندر، بدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن شراكة إستراتيجية تجمع شركة (هبوب) المملوكة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مع (مانديانت) المملوكة لـ(غوغل كلاود) لتقديم خدمة (hronicle CyberShield) لأول مرة في المملكة، ما يمثِّل خطوة نحو تعزيز خدمات الأمن السيبراني في القطاع الحكومي، إذ تعد خدمة (Chronicle CyberShield) حلاً شاملاً يتيح للجهات الحكومية استخدام التقنيات والموارد لاكتشاف التهديدات السيبرانية بشكلٍ استباقي وفعّال، إلى جانب مراقبة تطوراتها المستمرة.وتناولت جلسات اليوم الأول من (بلاك هات) عدداً من الموضوعات كالمخاطر السيبرانية، ودور البرمجيات في الحروب الحديثة، وفن اختراق وسائل النقل، والذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير التطبيقات وتعزيز أمنها، بمشاركة رئيس قطاع الأمن السيبراني لشركة (Zscaler) سام كاري، ومؤسس شركة (Veracode) التقنية كريس ويسوبال، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في (Marriott Vacations Worldwide) غرام لودلو، والشريك في (Brown Rudnick) كاميل فاسكيز، والعديد من المتحدثين.وانطلقت خلال فعالية (بلاك هات)، مسابقة (سايبر سييد) المخصصة للشركات الناشئة عبر أربع جوائز تتضمن جائزة الابتكار للشركة الناشئة ذات الفكرة المبتكرة، وجائزة التأسيس للشركة الناشئة ذات التأثير الإيجابي، وجائزة التميّز للشركة الناشئة المتميزة لقيادة قطاع الأمن السيبراني، وجائزة النجم السعودي للشركة الناشئة السعودية المتميزة في الأمن السيبراني، كما انطلقت تحديات منطقة الفعاليات بجوائز تتعدى 1000.000 ريال.