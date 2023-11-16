نفّذ مركز إدارة العمليات القضائية بديوان المظالم أكثر من خمسة ملايين إجراء خلال عام واحد، ما بين قيد وإحالة الطلبات وتسليم الأحكام وغيرها من أعماله، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات المستفيدين. ويعمل المركز؛ الذي دشن العام الماضي، على مدار 24 ساعة طيلة أيام العام بما فيها العطل الرسمية، بمعدل 3000 عملية يومياً، ينفذها المركز في خدمة مستفيدي القضاء الإداري، ولصالح كافة محاكمه الإدارية بمختلف مراحله ومن مختلف مناطق المملكة.يذكر أن رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، دشن مركز العمليات القضائية لتوحيد إجراءات الأعمال المساندة في القضاء الإداري وحوكمة أعماله وإجراءاته؛ وفق أحدث المعايير.