شهدت محافظة جدة، أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تركزت على جنوبي المحافظة، الذي كان أكثر الأماكن تضرراً، حيث عرقلت حركة السير؛ وحسب معلومات «عكاظ» تم تسجيل ثلاث حالات وفاة صعقاً بالكهرباء، حدثت إحداها داخل مصنع، وأخرى جوار مسجد، وثالثة داخل منزل.وارتفع منسوب مياه الأمطار في عدد من الطرق؛ من أبرزها طريق الحرمين، طريق مكة القديم، شارع جاك. وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن محافظة جدة سجلت كميات أمطار متفرقة خلال الساعتين الأوليين من الحالة المطرية، وبلغت كمية محطة أم السلم (66 ملم)، ومحطة حي الأمير فواز (52 ملم)، حيث تعد الأعلى، فيما شهدت بقية أحياء المدينة أمطاراً متفاوتة.يأتي ذلك فيما سيطرت حالة عدم الاستقرار الجوي بمعظم مناطق المملكة، حتى سواحل منطقة مكة المكرّمة. وأظهرت صور الرادار على محافظة جدة تكوُّن كميات من السحب الرُكامية مقابل سواحل البحر الأحمر، خصوصاً في الأطراف الشمالية والوسطى من جدة، وتطورت تلك السحب إلى باقي المحافظة وكافة منطقة مكة المكرمة.وكشفت صور الأقمار الاصطناعية وجود فرص أكثر على منطقة الرياض لتشكُّل السحب الرُكامية الرعديّة خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة القادمة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة، ومتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على مناطق شمال غرب المملكة والمناطق الشمالية، وستراوح درجات الحرارة الصغرى خلال هذه الفترة على المناطق الشمالية ما بين 12 و9 درجات. وأكد المركز الوطني للأرصاد أن نهاية الأسبوع ستكون مُمطرة على كثيرٍ من مناطق المملكة، وقد تكون الأمطار غزيرة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي للمملكة، وعلى بعض الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، أما باقي المناطق فستكون الأجواء ماتعة جداً للتنزه.وبيّن المركز درجات الحرارة الكبرى والصغرى، أمس، على بعض مدن المملكة، حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة (34 مئوية)، وسجّلت السودة سبع درجات فقط.وأفاد بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة في وادي الدواسر وشرورة والقنفذة وينبع (33 مئوية)، وكل من الصمان والدهناء (32 درجة)، وجدة والتنهات والخرج (31 مئوية).وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ(7 درجات)، تليها القريات (11 درجة)، وأبها وطريف (12 درجة)، والباحة (14 درجة)، وتبوك وحائل والطائف (15 درجة مئوية)، وسجّلت حائل وعرعر وطريف والقريات أعلى رطوبة بنسبة 95%.وأعلنت محافظة جدة، (الثلاثاء)، تأجيل الاختبارات في مدارس جدة، ورابغ، وخليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيعقد الاختبار المؤجل مع اختبار اليوم (الخميس).وكذلك أعلنت إدارة تعليم مكة، تأجيل اختبار أمس في مدارس مكة، وبحرة، والجموم، والكامل، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار اليوم.بدورها، أكدت إدارة تعليم المهد بمنطقة المدينة المنورة، أنه تقرر تأجيل الاختبارات، أمس، وعقدها مع اختبار اليوم، وكذلك تعليق حضور جميع منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات؛ وذلك حرصاً على سلامة الجميع.