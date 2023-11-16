تشهد محافظة العلا هذه الأيام أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، أسهمت في تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى اعتدال الأجواء مع دخول نوفمبر، جذبت بدورها أهالي وزوار المحافظة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة.وبين عدد من المتنزهين في محافظة العلا أنّ المحافظة تتمتع بالعديد من المواقع الجميلة والجاذبة، وأن محافظة العلا، تعد من أهم المواقع التراثية والثقافية والحضارية، وتحوي آثاراً بعضها يعود لآلاف السنين، إضافة إلى تنوع الأماكن الجاذبة للزيارة ما بين واحات النخيل والحرات المرتفعة التي تعانق السحاب، والمنتجعات الصحراوية، والأنشطة والفعاليات المتنوعة، وأنهم يحرصون بشكل دائم على التنزه في مثل هذه الأجواء.