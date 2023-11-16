افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي بالرياض، أمس، (الأربعاء) تحت شعار «فكّر وأثّر»، وأطلق أولى جلسات المنتدى بعنوان: «الآن يبدأ مستقبل الشباب»، وسلّط الضوء على استثمار الشباب المُبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل.وقال وزير الطاقة، خلال جلسة حوارية: «أنا داعم للمرأة، وعندما توليت حقيبة الطاقة، كان في المبنى 6 موظفات فقط، اليوم وظفنا أكثر من 400 سعودية، متفوقين بذلك على كبرى الشركات مثل أرامكو وسابك».وأشار في حديثه، إلى أن السيدات الآن يتفوقن في أعمالهن، وزملاؤهن من الرجال يجدون صعوبة في التنافس معهن، إذ إن الجدارة هي الطريقة الوحيدة للتقدم والنجاح وهي المعيار الحقيقي للاختيار.وقال: «لا ننزعج إذا وُصِفْنا بالبدو، فنحن الآن ننافس عالمياً ونفخر ببداوتنا وأصالتنا، ونستطيع أن نتقدم وتزدهر بلادنا».وتأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي، الذي يُعد أحد أكبر المنتديات الشبابية في العالم؛ لاكتشاف طاقات الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات، بمشاركة وزراء الموارد البشرية والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والثروة المعدنية وهيئات حكومية عدة.ويشارك في المنتدى، قياديون ورؤساء تنفيذيون ومؤثرون محليون وعالميون، لتقديم أكثر من 50 ورشة عمل سيستفيد منها الزوار حضورياً وعبر المنصة الافتراضية لاكتشاف قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم، وتمكينهم في العديد من المجالات؛ بما يُحقق النمو الاقتصادي والمعرفي.ويستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية في الدرعية على مدى ثلاثة أيام، الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين بأكثر من 100 جلسة حوارية ملهمة و50 ورشة عمل متخصصة.ويعد منتدى مسك العالمي، هو أحد أكبر المنتديات الشبابية في العالم، وتقيمه مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) لاكتشاف طاقات الشباب، وتمكينهم وتطوير قدراتهم.ويٌمثّل المنتدى حلقة وصل بين الشباب الطموح، والقادة، والمبتكرين، والمبدعين، من خلال إقامة جلسات حوارية، ومساحات تفاعلية وورش عمل، ما يتيح فرصاً للشباب لتطوير مهاراتهم، واكتشاف أساليب جديدة تساعدهم على مواجهة وإيجاد الحلول للتحديات العالمية.