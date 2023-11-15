استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الرياض اليوم (الأربعاء)، وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في المجالين العسكري والدفاعي.

كما بحث وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.

وناقش الجانبان آخر التطورات في غزة ومحيطها، وأكد وزير الدفاع ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحفظ أرواح الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية.

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

كما حضره من الجانب الفرنسي سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، ورئيس مكتب الشؤون العسكرية للوزير الفرنسي الفريق الركن فانسان جيرو، والمستشار الدبلوماسي فانسان براكوني، ومستشار التصنيع كليمان لوغوييك.