تسبب حادث تصادم في طريق (عقبة الباحة) بوفاة مواطن، وإصابة آخر. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في منطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة السابعة من مساء اليوم عن حادث تصادم بعقبة الملك فهد، موضحاً أنه تم على الفور توجـيــه ثلاث فرق إسعافية والقائد الميداني للموقع، وظهر أن الحادث تسبب في إصابة محتجزة نجم عنها وفاة بالموقع، وإصابة بسيطة، مؤكداً أنه تمت استجابة الفــرق الإسعافية خلال 18 دقيقه من ورود الـبـــلاغ.

ودعا الزهراني العابرين إلى عدم التسرع في نقل مصابي الحوادث المرورية الواقعة بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتا طويلا في الوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة، بالطرق الملائمة تفادياً لمزيد من المضاعفات ربما تسبب شللاً نتيجة التحريك الخاطئ.