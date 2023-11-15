‌تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث شدّد وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمستشفيات، والتي كان آخرها اقتحامهم لمستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأكد أهمية المسارعة في تأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الضرورية، وتسهيل دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.