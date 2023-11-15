احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والذي يوافق السادس عشر من شهر نوفمبر من كل عام، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالا، وعدد من قيادات الإدارة، وبتنظيم من وحدة التوعية الفكرية وإدارة العلاقات العامة. وأوضح أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح في أوساط المجتمع التعليمي ومؤسساته التعليمية؛ يأتي بتوجيه كريم من قبل وزير التعليم، حيث انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الحالي في جميع مدارس المنطقة من خلال عدد من الفعاليات والرسائل الاتصالية، التي تعزز ثقافة التسامح وما يمثله من قيم دينية واجتماعية من خلال تكريسها كثقافة وخلق نبيل ينعكس على التعاملات والسلوك اليومي. وتخلل الاحتفاء مشاركات نوعية من معلمتين من التربية الخاصة مسار «العوق البصري»، وطلاب وطالبات مدارس أبها العالمية الذين عبروا بدورهم عن أهمية هذه المناسبة واعتبارها التفاتة مهمة لما يحمله التسامح من قيم نبيلة حث عليها الدين الإسلامي القويم. وفي تعليم سراة عبيدة، نفذت إدارة تعليم المحافظة عدداً من الفعاليات والبرامج بمناسبة اليوم الدولي للتسامح وذلك في مقر الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة والمدارس بجميع مراحلها الدراسية، وتستهدف هذه الفعاليات والبرامج نحو 20 ألف طالب وطالبة، بالإضافة لمنسوبي الميدان التعليمي والمجتمع المحلي. وقد شهد مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، على مسرح الإدارة بحضور مساعديه ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، ملتقى نظمته وحدة التوعية الفكرية تضمن عدداً من الفقرات، وتحدث في كلمةٍ له بهذه المناسبة عن أهمية هذا الاحتفاء وأنهُ يأتي لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش، وإبراز وسطية منهج المملكة العربية السعودية المعتدل الذي يأتي انطلاقاً من الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030. وقد تضمنت فقرات هذا الملتقى محاضرة بعنوان (دور المملكة العربية السعودية في تعزيز التسامح والتعايش)، قدمتها حنان الزنبقي، عضو وحدة التوعية الفكرية بالإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة.