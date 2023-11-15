دشنت أمانة المنطقة الشرقية أول 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في كورنيش محافظة الخبر، وذلك ضمن المبادرات الداعمة لبرامج الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال دعم التوجه نحو الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة وتأكيد الالتزام بالسياسات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

من جهته أشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي، بأنه تم تهيئة منصات إمداد الطاقة لملاك السيارات الكهربائية بكورنيش الخبر، والتي تُمَكّنهم من شحن سياراتهم، الأمر الذي يشجع المستهلكين على استخدام هذه النوعية من السيارات، حيث توفر الخدمة من خلال منصات الشحن الجديدة مستويات متقدمة من النمط التشغيلي عبر أجهزة الشحن المعتمدة من هيئة المواصفات السعودية.

وأضاف المهندس مشعل الوهبي بأن الأجهزة الجديدة تتمتع بنماذج مميزة وصديقة للبيئة وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية وتتحمل كافة عوامل التعرية والحرارة العالية، إضافة إلى كونها تتيح لقائدي المركبات القيادة لمسافة تزيد على 500 كم بعد الشحن، منوها بأن العمل جارٍ حاليا لتجهيز عدد من المواقع لتركيب محطات شحن كهربائية فيها.