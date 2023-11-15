أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء 8 معايير مضمونة حفاظا على الحق في حال فصل الخدمة الكهربائية، لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

وحددت الهيئة 8 معايير لإلزام مقدم الخدمة بتعويض المستهلك آلياً، في حال فصل التيار لعدم السداد.

وأشارت إلى تعويض المستهلك بـ500 ريال من مقدم الخدمة في الأوقات والحالات المحظورة:

- خلال فترة اختبارات التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني.

- بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا.

- خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

- خلال شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.

- إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.

- إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.

- إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (22-4) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.