استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، العميد عبدالرحمن بن هديان البلوي، بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة، يرافقه اللواء متقاعد طلال بن عبدالله الدباسي.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان، خلال الاستقبال، العميد البلوي بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل له ولكافة زملائه الأفراد والضبّاط في إدارة جوازات المنطقة، بالتوفيق والسداد في مهمات عملهم في خدمة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة، مشيداً بالجهود التي بذلها اللواء الدباسي، خلال فترة عمله في جوازات المنطقة.

من جهته، عبّر مدير جوازات منطقة المدينة المنورة، عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة، على دعمه الدائم ومتابعته لأعمال إدارة جوازات المنطقة، بما يمكّنها من أداء مهماتمها وفق الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لكافة القطاعات في بلادنا العزيزة.