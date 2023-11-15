ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة لعرضه 25 كائناً فطرياً دون ترخيص بمنطقة الرياض، منها 13 كائناً مهدداً بالانقراض: 8 وبور برية و3 ثعالب برّيه و2 نيص، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة كون بعض الكائنات مهدداً بالانقراض، وتسليم الكائنات لجهة الاختصاص. مؤكدة أن عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تصل عقوبة عرض الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض دون ترخيص إلى 5000 ﷼ لكل كائن.