اعتمد وزير التعليم يوسف البنيان، خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية. ويستهدف البرنامج ترشيح حملة درجة البكالوريوس للحصول على الدبلوم العالي أو الماجستير في مهارات تدريس اللغة الصينية والتمكن منها تحدثاً وكتابة، وذلك بهدف تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم العام المختلفة. وتدعم الوزارة التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات صينية. وتتمثل الشروط في ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة عن 40 عاماً، وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يكون ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفاً في قضية قائمة أو منظورة، وأن يتعهد بالموافقة على تدريس اللغة الصينية في مراحل التعليم العام المختلفة، والعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه، وألا يسبق حصوله على قرار ابتعاث أو إيفاد وتم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه دون مبررات تقبلها اللجنة المعنية أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة خلال آخر سنتين. ومن الشروط أيضاً ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد، وأن يكون حاصلاً على (5) درجات في اختبار «الآيلتس» أو ما يعادلها وأن يجتاز دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة، وألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنتين، وأن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية.