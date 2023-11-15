أطلقت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حملة للتوعية بداء السكري وعوامل الخطورة المرتبطة به، تحت شعار «خطوة وقاية»، بالتعاون مع «جمعية السكري السعودية الخيرية».وتهدف الحملة إلى إرشاد منسوبات الجامعة حول كيفية تعديل العادات الغذائية، وتحسين نمط الحياة بطرق صحيحة تساهم في تقليل فرص الإصابة بداء السكري، عبر ثلاث مراحل أساسية، ابتداءً بالتعريف بداء السكري، وأنواعه، وأعراضه، وعوامل الخطورة التي ترفع معدل الإصابة به في مرحلتها الأولى.وتسلط المرحلة الثانية، الضوء على أبرز المضاعفات الصحية للمصابين بداء السكري، وتأثيره على أجهزة الجسم الحيوية، مثل: الكلى وشبكية العين. إضافة إلى استعراض سبل الوقاية من داء السكري، وكيفية تقليل فرص الإصابة به من خلال تبنِّي نمط حياة صحية، وممارسة النشاط البدني في المرحلة الثالثة. ويتزامن مع تنظيم الحملة برامج مصاحبة، كالمحاضرات التوعوية، وورش العمل التعريفية بداء السكري، ومرحلة ما قبل السكري، وأسباب الإصابة، وسبل الوقاية منه، وعلاقة نمط الحياة الصحية في تقليل خطورة الإصابة به.