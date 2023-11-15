علمت «عكاظ»، أن وزارة الشؤون الإسلامية بدأت في فصل عدادات الكهرباء عن المحلات التجارية المجاورة للمساجد والتابعة للهيئة العامة للأوقاف، بعد ملاحظة ارتفاع فواتير الكهرباء على المساجد.وخاطبت إدارات المساجد في المناطق والمحافظات، شركة الكهرباء، لتصحيح أوضاع الاشتراكات لمستأجري هذه المحلات وفصل عدادات المساجد عن تلك المرافق التابعة للهيئة. ويأتي ذلك ضمن إجراءات التصحيح ليكون لكل مستأجر مرفق تجاري عداد كهرباء مستقل، ويكون باسم «الهيئة العامة للأوقاف»، وترسل الفواتير للمستأجر مباشرة، ويتحمل أيضاً تكاليف إضافة العداد. وطالبت الوزارة بفصل عدادات المساجد عن المرافق ليكون كل مسجد بعداد مستقل، وأبدى عدد من المستأجرين مخاوفهم من تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات الخاصة بالمرافق المستأجرة، مطالبين التريث قبل فصل الكهرباء عن مرافقهم لحين تركيب وتشغيل الخدمة المستقلة؛ نظراً لأن الإجراءات لدى شركة الكهرباء تحتاج أسابيع عدة إن لم تكن أشهراً.