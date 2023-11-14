أكدت حرم الدكتور تركي الحمد السيدة إيمان الغيث لـ«عكاظ» أن صحة (أبو طارق) مستقرة، وأموره على ما يرام، ونفت ما تم تداوله عبر وسائط التواصل عن وفاته، مؤكدة أنها شائعة لا صحة لها، وتتمنى «عكاظ» للمفكر الحمد موفور الصحة وتمام العافية، بحكم ما يعنيه للوعي الثقافي والعطاء الأدبي من قيمة وما يمثل من رمزية.

من جهته، غرد الحمد قائلاً: «أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأود أن أطمئن الجميع بأنني بخير وعافية ولله الحمد، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة، شاكراً ومقدراً شعور الجميع».