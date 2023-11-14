افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومندوب المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طوله، جناح المملكة العربية السعودية الذي أقامته الملحقية الثقافية السعودية في النمسا في معرض فيينا الدولي للكتاب في دورته الثالثة والعشرين، والذي أقيم في الفترة (٨-١٢ نوفمبر الجاري)، بحضور الملحق الثقافي السعودي في النمسا الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين من الجانبين العربي والنمساوي.

ويتميز جناح المملكة بعرض الكتب والمنتجات الثقافية والأدبية السعودية، ويسلط الضوء على على البرامج السياحية السعودية، وكذلك على برنامج المنح التعليمية السعودية «أدرس في السعودية»، بالإضافة إلى العديد من العروض المرئية للتنوع الثقافي والسياحي في المملكة وأبرز منجزات ومشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويعتبر معرض فيينا الدولي للكتاب أحد أهم وأبرز المحافل الثقافية والأدبية في أوروبا، حيث يتوافد إليه آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم، لتبادل الثقافات والمعرفة والأفكار الأدبية، ويعد فرصة فريدة للتواصل مع الجمهور والمهتمين والمثقفين.

وتعكس مشاركة المملكة في معرض فيينا الدولي للكتاب اهتمام القيادة الرشيدة بالتنوع الثقافي والفني والعلمي، وتعزيز العلاقات الثقافية، والجهود الوطنية الكبيرة التي يتم بذلها في هذا المجال كجزء من تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في ظل رؤية المملكة 2030.