أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ومحمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود.

كما أدى الصلاة مع أمير الرياض، عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.