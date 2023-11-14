احتفى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، بإنجاز طالبتين من جامعة حائل بعد تحقيقهما مراكز متقدمة في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الرابعة عشرة لألعاب القوى، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ورئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وذلك بفندق ملينيوم حائل.

وأشاد سموه باستمرار النجاحات التي تحققها جامعة حائل في مختلف المجالات، مهنئاً الطالبتين وأسرتيهما، والمشرفين والمشرفات على تهيئتهما للمشاركة وتحقيق الإنجاز، متطلعاً إلى المزيد من التفوق في المسارات العلمية والرياضية والمجتمعية.