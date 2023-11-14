افتتحت في مدينة ريكيافيك بجمهورية آيسلندا أعمال منتدى ريكيافيك العالمي السنوي للقيادات النسائية، الذي انطلقت أعماله بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بتنظيم من البرلمان الآيسلندي بالشراكة مع مؤسسة القيادات النسائية.

وشارك وفد مجلس الشورى في حفل افتتاح المنتدى والجلسات العامة في نسخته السادسة، الذي شهد حضور دولة رئيس الوزراء بجمهورية آيسلندا السيدة تشارك كاترين جاكوبسدوتير، ورئيس منتدى ريكيافيك العالمي للقياديات النسائية ومستشار القياديات النسائية في الأمم المتحدة السيدة هانا كريستيانسدوتر.

وعلى هامش أعمال المنتدى التقت الدكتورة حنان الأحمدي والوفد المرافق بمعالي رئيس البرلمان الآيسلندي السيد بيرجير أرمانسون، الذي رحب بمعاليها والوفد المرافق، مؤكداً أهمية مشاركة وفد المجلس في منتدى ريكيافيك العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية.

من جانبها أكدت مساعد رئيس مجلس الشورى حرص المجلس على المشاركة في التجمعات البرلمانية، منوهة بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية آيسلندا في المجالات كافة، خصوصا في الجانب البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الآيسلندي، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين المجلسين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وكانت الدكتورة حنان الأحمدي التقت معالي الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتن تشونغونغ وذلك على هامش فعاليات المنتدى، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها.

وأكدت الدكتورة الأحمدي حرص المجلس على المشاركة والحضور في التجمعات البرلمانية ودعم جهود الاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال في المنتدى العالمي السادس للقيادات النسائية برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، وحنان بنت عبدالله السماري.

يشار إلى أن هذا المنتدى السنوي يعد أحد أكبر التجمعات للنساء البرلمانيات والقياديات من مختلف دول العالم الذي يهدف إلى تبادل الأفكار والحلول حول كيفية مواصلة تقدم المجتمع وتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وتعزيز عدد النساء في المناصب القيادية وتطويره بشكل إيجابي.