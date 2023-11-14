استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، العميد عبدالعزيز بن علي الصقعبي، بمناسبة تكليفه مديراً لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وذلك بحضور اللواء متقاعد مناحي السبيعي.



وخلال اللقاء، أشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالجهود التي بذلها اللواء السبيعي خلال فترة عمله، متمنياً للعميد الصقعبي، التوفيق في مهمات عمله وكافة زملائه الأفراد والضبّاط في إدارة مكافحة المخدرات؛ لتحقيق المزيد من النجاحات في أداء مهمات عملهم خدمةً للوطن والحفاظ على مكتسباته وشبابه من المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي لمحاربة تهريب وتعاطي هذه الآفة المدمرة للأوطان والمجتمعات.



من جهته، قدّم مدير مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة، شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة، على دعمه الدائم ومتابعته لأعمال إدارة مكافحة المخدرات على مستوى المنطقة.