أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والكامل والجموم وبحرة في منطقة مكة المكرمة إلى «الإنذار الأحمر»، ابتداء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم، ويستمر حتى الساعة 1:00 ظهر غد (الأربعاء).وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات، تصاحبها تأثيرات تتمثل في: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصولعق رعدية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق السعودية بدءاً من أمس (الاثنين)، وتستمر حتى (الخميس) القادم، مشيراً إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي (الثلاثاء والأربعاء) على منطقة مكة المكرمة (جدة، بحرة، رابغ، خليص، الليث، القنفذة)، مبيّناً أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق السعودية حتى منتصف الأسبوع القادم.من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية حتى الخميس القادم.