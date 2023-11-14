اعتمد وزير التعليم يوسف البنيان خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية تماشياً مع توجهات الوزارة لتقديم برامج تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويستهدف البرنامج ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية حملة درجة البكالوريوس، للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية للحصول على مهارات تدريس اللغة الصينية والتمكن منها تحدثاً وكتابة، بغرض تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم العام المختلفة بعد الحصول على المؤهل بحيث تدعم الوزارة التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية بجمهورية الصين الشعبية.

وحددت الوزارة الضوابط والشروط المنظمة للترشح وهي: ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة عن أربعين عاماً وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين وألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفاً في قضية قائمة أو منظورة وأن يتعهد المرشح بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام المختلفة وأن يتعهد بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه، وألا يسبق للمرشح الحصول على قرار ابتعاث أو إيفاد وتم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه بدون مبررات تقبلها اللجنة المعنية أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة خلال آخر سنتين، وألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد وأن يكون المرشح حاصلاً على (5) خمس درجات في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها، وأن يجتاز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة في ذلك، وألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنتين وأن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابع لها والمقابلة النهائية في الوزارة على أن تتم معاملة جميع المرشحين إدارياً ومالياً وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1550 وتاريخ 1440/6/9هـ واجتياز تقييم تجانس الثقافات.

وبينت الوزارة أنه يتم رفع الطلبات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة من قبل إدارات التعليم بعد الفرز والدراسة عن طريق نظام فارس، ويتم إرفاق المستندات التالية بصيغة pdf وهي: صورة من شهادة اجتياز اللغة الإنجليزية والسيرة الذاتية للمرشح وصورة من الهوية الوطنية وصورة من جواز السفر للمرشح وصورة من شهادة آخر مؤهل للمرشح وتعهد المعلم بتدريس اللغة الصينية بعد إنهاء البرنامج وتعهد المعلم بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه.