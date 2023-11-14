طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع تعديل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، وتضمن تخفيض أجور المغادرة لركّاب سفن الكروز، من 50 ريالاً لكل راكب إلى 25 ريالاً، وتوحيد وخفض تعرفة رفع أغطية عنابر السفن في محطة الحاويات لتكون للدورة كاملة وليس لكل حركة لتصبح 383 ريالاً للغطاء الواحد، وزيادة أيام التخزين المجانية للحاويات أول 5 أيام من وصول الحاوية، لتصبح زيادة أيام التخزين المجانية للحاويات أول 10 أيام من وصول الحاوية للميناء. ومن التعديلات طريقة احتساب تعرفة مراقبة الحاويات المبردة بما في ذلك توصيل الكهرباء لتصبح بعد التعديل 130 ريالاً لكل يوم أو جزء منه، وتخفيض الرسوم للسفن التي تقل عن 40000 طن ورسومها 1000 ريال، الإبقاء على الرسوم للسفن بين 40000 و80000 طن، 2000 ريال، زيادة الرسوم للسفن التي تزيد على 80000 طن 4 آلاف ريال.