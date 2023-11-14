استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير، الذي قدم لأمير تبوك تقريراً عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس منطقة تبوك.واطمأن أمير منطقة تبوك، على بداية الاختبارات، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.من جانبه، أعرب مدير التعليم عن شكره وعرفانه ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة لأمير تبوك على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام منه وعنايته المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات.