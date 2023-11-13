رأس وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اجتماع الدورة الـ49 للمجلس الأعلى للجامعة، بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذ حيالها عدد من القرارات التي تدعم مسيرة الجامعة.

حضر الاجتماع المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية عبداللطيف حموشي، ومدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية اللواء عبدالله عبدربه المعايطة، ومساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية اللواء هاني أبو المكارم، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفرة، ونائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق بن صالح الريس، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.