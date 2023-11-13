وقّعت «سيستمز العربية» وهي شركة تابعة لشركة سيستمز ليمتد، مذكرة تفاهم مع «وادي طيبة» وهي شركة مملوكة للدولة أسستها جامعة طيبة؛ للتعاون من أجل تعزيز مهارات الشباب في مجال تقنية المعلومات.

ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية تهدف إلى توفير منصة للشباب في المملكة العربية السعودية لاستكشاف فرص تعلم ديناميكية في مجال التقنية ما سيساعد في توفير كوادر عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد باستمرار على متخصصي تقنية المعلومات.

وتفخر «سيستمز ليمتد» لكونها إحدى الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات في باكستان، إذ تتمتع بسجل حافل يمتد لأربعة عقود قدمت خلالها حلولاً ناجحة لمشاكل معقدة في مجال الأعمال. ويمكن وصف مجموعة شركات سيستمز بأنها قوة عالمية للتغيير الرقمي. وقد دخلت «سيستمز العربية» وهي شركة فرعية للمجموعة السوق السعودية في عام 2022. وتركز «سيستمز العربية» أعمالها على تمكين الشركات من خلال تقديم خدمات تشمل البيانات والتحول الرقمي والحلول السحابية في قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية والخدمات الإلكترونية الحكومية.

تتولى شركة وادي طيبة قيادة نظام أيكولوجي مُحكم للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية، مع إيلاء مزيد من التركيز على التقنيات الناشئة. وقد صممت الشركة هذا النظام الأيكولوجي لتعزيز القدرات التنافسية من خلال أكاديميتها ودفع التقدم المحرز في مختلف المجالات. وبفضل تبعيتها لجامعة طيبة، يمكن الوصول من خلال «وادي طيبة» إلى شبكة واسعة من الموارد التي تتضمن أكثر من 70,000 طالب، وأكثر من 1,600 عضو هيئة تدريس، و47 برنامجاً لدرجة البكالوريوس، و36 برنامجاً للدراسات العليا، و28 كلية، ومجتمعاً كبيراً من الخريجين. كما أن هذا التمكين يجعل لوادي طيبة دوراً مهماً في قيادة التحول وتسخير الإمكانات التي تتمتع بها الكفاءات المحلية لإثراء الاقتصاد.

وقّع على مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور جابر المطيري، والمدير العام لـ«سيستمز العربية» راو حامد خان، في 8 أغسطس 2023 بحضور معالي الدكتور عبدالعزيز قبلان السراني، رئيس شركة وادي طيبة، والسيدة/ الهنوف الخيال، مديرة أكاديمية وادي طيبة، وطوئمه أصغر، رئيس قسم الموارد البشرية بالمجموعة - سيستمز ليمتد.

تلتزم «سيستمز العربية» بالاستثمار في شعب المملكة العربية السعودية من خلال إنشاء منصة تعليمية والاستفادة من المهارات التي لدى المجموعة. ويهدف هذا التعاون إلى إثراء المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية من خلال نقل المعرفة التقنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن طريق عقد ورش عمل ودورات تدريبية ومنح شهادات في مجالات البيانات الرقمية والسحابية.

أُبرِمَت مذكرة التفاهم لتحقيق أهداف رئيسية، من أهمها تنمية المهارات والتعاون المشترك المستقبلي. كما ستتعاون «سيستمز العربية» مع مختبرات الكفاءات والتقنية بـ«وادي طيبة» لتوفير الحلول المتعلقة بتقنيات سلسلة الكتل «بلوك تشين» والميتافيرس الواقع المعزز والواقع الافتراضي لاكتساب العملاء وتقديم عطاءات تنافسية. ومن بين مجالات التعاون الرئيسية نجد برنامج التدريب على تقنية المعلومات "IT Mustakbil" للخريجين والمهنيين من خلفيات تعليمية متنوعة لتمكينهم من دخول مجال تقنية المعلومات.

وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور جابر المطيري: يسعدنا التعاون مع «سيستمز العربية» بهدف تمكين شبابنا الموهوبين من دخول أسواق تقنية المعلومات المحلية والعالمية. كما أضاف أن لدى أمتنا قدرات فكرية وتعليمية عالية يجب أن تتعاون من أجلها الشركات العاملة في المجال مع الأوساط الأكاديمية للاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها للعمل في للشركات. وتتمتع «سيستمز العربية» وشركتها الأم «سيستمز ليمتد» بخبرة واسعة في العمل بمجال الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة والقطاع العام في العديد من الأسواق على مستوى العالم. لذلك، فإن عقد شراكة مع هذه المؤسسة المرموقة سيؤدي إلى تخريج موارد بشرية مدربة يمكنها العمل بمجال تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المرتفع في السوق. كما سيؤدي ذلك لتوفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين، وخاصة خريجي جامعة طيبة، للعمل لدى شركات عالمية.

من جهته، قال راو حامد خان المدير العام لـ«سيستمز العربية»: نحن متحمسون للدخول في شراكة مع «وادي طيبة» من أجل تمكين الشباب الموهوبين في المملكة العربية السعودية من تلبية احتياجات سوق تقنية المعلومات العالمية ومتطلباتها. وستؤدي رعاية الكفاءات المحلية إلى تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية وإيجاد فرص عمل للسعوديين. كما ستقوم مختبرات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي في «وادي طيبة» بالعمل على زيادة عروض خدمات تقنية المعلومات واسعة النطاق التي نقدمها للمملكة. وأضاف: نحن في الأساس على أعتاب عصر التقدم التقني، ونرى المواطنين السعوديين يؤدون دوراً محورياً في رؤية 2030 وفي بناء مستقبلهم الرقمي.

كما شاركت طوئمه أصغر، رئيس قسم الموارد البشرية بالمجموعة - سيستمز ليمتد، في هذه المناسبة بإبراز النقاط التالية: نحن نشهد يوماً مثيراً للغاية حيث تتعاون مجموعة سيستمز مع الجامعة الرائدة في المملكة العربية السعودية من أجل توفير منصة فريدة لطلاب جامعة طيبة، ونحن نتطلع إلى العمل مع طلاب الجامعة ومنسوبيها الرائعين. وباختصار، فقد أُتيحت لنا فرصة اكتشاف الثروة الحقيقية لهذه الأمة التي تكمن في طموح شعبها وإمكانات جيل الشباب.

من جانبها، قالت الهنوف الخيال مدير أكاديمية وادي طيبة: نحن متحمسون للغاية للتعاون مع «سيستمز العربية» فسيكون باستطاعتنا من خلال هذه الشراكة رعاية رأس المال البشري وتزويد الأفراد بالخبرة اللازمة للتفوق في مجالاتهم. كما سيساهم هذا التعاون في تعزيز إيجاد قوة عاملة مكتفية ذاتياً ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الخارجية وضمان الاستدامة. وكان لهذا التعاون دور فعال في تكوين جيل من المهنيين ذوي المهارات العالية الذين سيتولون قيادة أمتنا نحو تحقيق النمو.