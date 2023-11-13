التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم، الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها خاصة في الجوانب التنموية والتجارية.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

فيما حضر من الجانب الإتيري، وزير الخارجية السيد عثمان صالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت، والمستشار الاقتصادي للرئيس السيد حقوص قبرهيوت، والقائم بالأعمال الإرتيري في الرياض السيدة ويني قرزقهير.