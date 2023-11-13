أعادت جوازات مطار حائل الدولي مسافرًا من الجنسية الأفغانية قادمًا إلى السعودية لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.