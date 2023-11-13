جوازات مطار حائل الدولي تعيد مسافرًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة أخبار الاثنين 13 نوفمبر 2023 15:25 «عكاظ» (جدة) 900 مشاهدة المسافر المخالف بعد ضبطه تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) أعادت جوازات مطار حائل الدولي مسافرًا من الجنسية الأفغانية قادمًا إلى السعودية لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.< Previous PageNext Page > الجوازات السعودية دخول السعودية بطريقة غير مشروعة مطار حائل الدولي جوازات مطار حائل إعادة مسافر حاول دخول السعودية