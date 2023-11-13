وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الاثنين) إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وكان في استقباله لدى وصوله المطار السلطاني، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وسيرأس الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية العُماني، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني، حيث سيبحثان خلاله تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وكان وزير الخارجية قد عقد عند وصوله مسقط، مع وزير الخارجية العُماني، لقاءً ثنائياً، بحثا فيه أوجه التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما تطرق الجانبان إلى آليات التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بهدف متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض يوم السبت الماضي.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة السعودية لدى سلطنة عُمان يوسف العودة.