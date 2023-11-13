حققت فقيه للرعاية الصحية المنزلية، المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، أخيرًا إنجازًا طبيًا كبيرًا من خلال الحفاظ على ساق مريضة سكر تبلغ من العمر 65 عامًا تعاني من حالة شديدة من التهاب السبلة النخرية بسبب قرح جلدي سكري في قدمها اليسرى.

جاءت المريضة في البداية إلى العيادة مع ظهور أعراض عدوى في قدمها اليسرى مصحوبة برائحة كريهة. بالنظر إلى شدة الحالة، دعت الممارسة المعتادة إلى بتر أسفل الركبة كأكثر الحلول الطبية فعالية. ومع ذلك، فقد صمم الفريق الطبي، احترامًا لرغبات المريضة في نهج أقل تدخلاً، خطة فريدة.

التدخل الطبي المبتكر

احترامًا لرغبات المريضة في الإدارة المحافظة، قام الفريق الطبي بقيادة الفريق الخبير في فقيه للرعاية الصحية المنزلية بإعداد خطة بديلة بسرعة. خضعت المريضة لتقشير عاجل، ورأب اللفافة، واستئصال العظام المضادة للبكتيريا، وترقيع عظمي مضاد للبكتيريا، وتطبيق VAC (إغلاق بمساعدة الفراغ). يهدف هذا النهج المبتكر إلى القضاء على العدوى مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من قدم المريضة.

تم إدخال المريضة إلى مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة حيث أجريت لها الجراحة المخطط لها. كانت العملية ناجحة، والمريضة الآن في طريقها للشفاء دون الحاجة إلى بتر.

وقال السيد تامر عبد الجواد، نائب رئيس مجموعة فقيه التنفيذية ومدير التشغيل: «يسعدنا أن تتمكن خدمات الرعاية المنزلية المتخصصة لدينا من إحداث مثل هذا الاختلاف الكبير في حياة المريضة». «يوضح هذا المثال مستوى التميز والابتكار الذي نسعى إلى تقديمه لجميع مرضانا».

نبذة عن فقيه للرعاية الصحية المنزلية: تقدم فقيه للرعاية الصحية المنزلية خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء جدة والرياض وستنضم قريبًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتلتزم بتقديم رعاية استثنائية للمرضى في راحة منازلهم، وهي جزء من سلسلة الرعاية الصحية العريقة «مجموعة فقيه الطبية» مع مستشفاها الرئيسي، مستشفى الدكتور سليمان فقيه الواقع في جدة والمؤسس عام 1978. تقدم مجموعة فقيه الطبية مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الأولية والثانوية والثالثية والرعاية المنزلية والرعاية الصحية الافتراضية. وهي تمثل منارة للتميز في الرعاية الصحية، مع تاريخ عريق يبلغ 46 عامًا مكرسًا لتقديم رعاية طبية استثنائية وتعزيز ثقافة الشفاء.