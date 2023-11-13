عقدت وزارة الاستثمار عدداً من اجتماعات الطاولة المستديرة مع عدة دول أفريقية وذلك على هامش القمة السعودية-الأفريقية بحضور الرؤساء والوزراء ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من الدول المشاركة، وذلك لتأسيس تعاون إستراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار، حيث عُقدت أمس، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-التشادي، بحضور رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي والوزراء، وحضور ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من البلدين.وعقدت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-الصومالي، بحضور رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.وتناولت اجتماعات الطاولة المستديرة سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية تشاد وجمهورية الصومال الفيدرالية، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.وانطلقت، أمس، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-النيجيري، بحضور الرئيس بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.فيما تلاه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-التنزاني بحضور وزير المواشي والثروة الحيوانية عبدالله اوليجا ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.من جانب آخر، جرى أمس توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين السعودية وجمهورية موريتانيا تهدف إلى تشجيع المستثمرين في البلدين، وتشجيع توسع الاستثمارات، كما تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتهيئة البيئة الاستثمارية القانونية في البلدين.