زار رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي مقرّ رابطة العالم الإسلامي الفرعي بالرياض، حيث كان في استقباله الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.وجرى خلال اللقاء، مناقشة عددٍ من الموضوعات من بينها تعزيز الحوار الحضاري من أجل عالمٍ أكثر تفاهمًا وسلامًا، ومجتمعاتٍ أكثر تعايشًا ووئامًا.وثمَّن رئيس بوروندي، مبادرات الرابطة وفعالياتها الدولية لدعم الوئام والسلام في دول التعدد الديني والإثني، وجهودها في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.عقِب ذلك أقام الأمين العام باسم الرابطة للرئيس والوفد المرافق له مأدبة عشاء احتفاءً بزيارته. يذكر أنّ رابطة العالم الإسلامي أعلنَت في وقتٍ سابقٍ تدشين مكتبها في بوروندي ليُشرف على مشاريعها في بوروندي.