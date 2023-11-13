رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، مساء أمس، حفل تخريج 555 خريجاً من طلاب جامعة الأمير سلطان من حملة البكالوريوس والماجستير، بمقر الجامعة في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في تصريح بهذه المناسبة عن سعادته بالمشاركة في حفل تخرج هذه الدفعة من أبناء وطننا الغالي في هذا الصرح العلمي الراقي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وشكر القائمين على جامعة الأمير سلطان والعاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمناء الأمير عبدالعزيز بن عياف الذي يولي هذه الجامعة اهتماماً كبيراً حتى أصبحت ولله الحمد على هذا المستوى الراقي.

وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم مسيرة أعضاء هيئة التدريس وخريجي مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة الدكتور أحمد اليماني كلمة ثمن فيها لأمير منطقة الرياض رعايته وحضوره الحفل.

وهنأ اليماني أولياء أمور الخريجين وذويهم، قائلاً: أنتم اليوم تقطفون ثمار سنوات من العمل الجاد على مقاعد الدراسة، فهنيئاً لكم على ما صنعت أيديكم في بناء قدراتكم المعرفية، وكسب مهاراتكم العملية، فيحقُّ لكم أنْ تفخروا بمنجزكم.

ثم ألقى الطالب بكلية القانون محمد العيسى كلمة الخريجين.

بعدها شاهد أمير الرياض والحضور عرضاً مرئياً عن الجامعة ومرافقها ومنجزاتها البحثية والتقنية.

وفي ختام الحفل تسلم أمير منطقة الرياض درعاً تذكارية بهذه المناسبة، ثم التُقطت الصور التذكارية.