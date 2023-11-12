بمتابعة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ضبطت أمانة العاصمة عبر غرفة العمليات المشتركة ضمن أعمالها المستمرة في جولاتها الرقابية الدورية بأحياء وسط الرياض، أربعة منازل شعبية، وشقة سكنية، حولتها عمالة مخالفة إلى مستودعات لتخزين وتحضير التبغ، واللحوم الفاسدة.

ونتج عن الجولة، إتلاف 559 كيلوغراماً من منتجات التبغ، و45 كيلوغراماً من اللحوم الحمراء الفاسدة، إلى جانب مصادرة أدوات ومكائن خياطة مع ملحقاتها.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت كذلك عن إزالة 79 مبسطاً مخالفاً من ثمانية مواقع، ومصادرة 5,500 كيلوغراماً من الخضار والفواكه، سُلمت للجمعيات الخيرية، إضافةً إلى إغلاق عدد من المواقع المخالفة، واستدعاء أصحاب العلاقة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل وفق منهجية تكاملية بمشاركة 14 جهة حكومية وخدمية لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض؛ لتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها، عبر التمركز الدائم والرقابة الميدانية الدورية، كما تأتي الجولات الرقابية امتداداً لدور أمانة منطقة الرياض في وقاية الصحة البيئية العامة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.