أدى طلاب وطالبات مدارس محافظة سراة عبيدة اليوم (الأحد)، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1445هـ، وسط استعدادات فنية وتنظيمية كبيرة. ووقف مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي على انطلاقة الاختبارات بجولة ميدانية لثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومتوسطة ابن الأثير بقطاع سراة عبيدة. واطلع على سير أعمال الاختبارات، إضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني، ونماذج الأسئلة، وأعمال لجنة الكنترول، مشدداً على أهمية رصد الدرجات في نظام «نور المركزي» أولاً بأول، مقدماً الشكر والتقدير لإدارات المدارس (بنين وبنات)، والمعلمين والمعلمات، والكوادر الإدارية فيها، على جهودهم المبذولة لتهيئة الأجواء الصحية والنفسية والفنية للطلاب والطالبات. وثمّن جهود أولياء الأمور التكاملية مع المدرسة لتهيئة الطلاب والطالبات ومتابعتهم والإشراف على مراجعتهم المواد الدراسية، لاسيما في فترة الاختبارات، لتحقيق الأهداف المنشودة وفق مستهدفات وزارة التعليم المنبثقة من الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030.

وقال المتحدث باسم تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي: إن نتائج سير الاختبارات ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مُطَمْئنة جداً، وفي اتجاهها الصحيح، لافتاً إلى أن كل مدرسة في المحافظة التعليمية لديها خطط وجاهزية عالية، تُمكن الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، وتمنع حدوث حالات تعثر أو تعطل سيرها. وأضاف أن الجهود المبذولة من مديري ومديرات المدارس تساهم وبشكل كبير في تجاوز التحديات التي قد تواجه بعض الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، مشيراً إلى توفر الدعم والمساندة لكل الحالات طوال فترة الاختبارات في كل مدرسة، وفي مكتب التعليم بتهامة وفق الخطط المسبقة، لافتاً إلى أن كل المدارس في مراكز وقرى وهجر المحافظة تحظى بجولات إشرافية مكثفة على مدى أيام الاختبارات حسب الخُطط الإشرافية المُعتمدة التي ستنعكس إيجاباً على الميدان التعليمي لاسيما خلال هذه الفترة المُهمة.