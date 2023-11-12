أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وأمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.

كما أدى الصلاة أبناء الفقيد الأمير مشعل بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.