رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع الاعتيادي للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته سلطنة عُمان ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في فندق قصر البستان بمسقط، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات العسكرية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن برامج الاجتماعات المجدولة، إذ سبقه اجتماع اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات، وما يعقبه من اجتماع لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما رأس وفد المملكة في اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بحضور رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، الذين اطَّلعوا على ما تمَّ إنجازه، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.