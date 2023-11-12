أكد لـ«عكاظ» المحلل السياسي العراقي رعد هاشم، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، امتازت بأنها جاءت لتشكل منطلقا للإنقاذ في أحرج الأوقات.

وشدد على أن السعودية مشهود بمواقفها في لمّ الشمل العربي والإسلامي ودعم القضية الفلسطينية عبر الأزمان، وقد عبرت عن حقيقة هذا الالتزام رغم خطورة التحديات التي اكتنفت مسار المرحلة الحرجة السابقة، حيث أكدت القمة المواقف المتوازنة الملتزمة للسعودية والراسخة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين سعيا باستمرار إلى لم الشمل ورصّ الصفوف، وهو ما أثمر عن إقبال زعماء العرب والمسلمين إلى الرياض لتثبيت الموقف الذي يستحق دعما للشعب الفلسطيني ولقضية فلسطين.

وأوضح هاشم أن قمة الرياض وفّرت للإخوة جميعا فرصة الوقوف موقفا موحدا، والتأكيد على عدم تفريطهم بقضية فلسطين العزيزة، وإدانة سياسة الطيش والبطش والإجرام الإسرائيلي.

وقال: أثبت تفاعل الموقف العربي والإسلامي للعالم حقيقة أن القضية الفلسطينية تبقى الشغل الشاغل الأهم والرئيسي لكل العرب والمسلمين، وأن الخيمة العربية الإسلامية خيمة الديار المقدسة خيمة العز والإباء وحّدت الصفوف لتجديد الالتزام والخروج بموقف ثابت.