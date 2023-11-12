كلّف أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ لجنة بزيارة ذوي المتوفين الأربعة، من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية بمنازلهم والوقوف على احتياجاتهم، ودعم كل أسرة بمبلغ مالي؛ وسلال غذائية متنوعة، وإلحاقهم بأقرب جمعية خيرية، ومتابعة دعمهم مالياً وعينياً بشكل شهري، وتسجيل المستحقين منهم ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي.وباشرت اللجنة، التي تضم في عضويتها؛ مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، ومدير إدارة الضمان بفرع الوزارة، ورئيس جمعية البر في محافظة العقيق، ورئيس جمعية البر في محافظة بلجرشي، ورئيس جمعية البر في بني سار، ورئيس جمعية البر الخيرية في مدينة الباحة، عملها بزيارة الأسر، ورفعت للأمير حسام تقريراً مفصلاً عن وضع الأسر، وأبرز متطلباتهم الحياتية والصحية والتعليمية. وأكد أمير الباحة، على فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية سرعة رصد إشكالات بعض الطرق ذات المسار الواحد والبدء في حلول عاجلة لمعالجة خطورتها ورفدها بما تفتقر إليه من لوازم السلامة المرورية.يذكر، أن أربعة من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قضوا نحبهم إثر حادث مروري في طريق (العقيق - كرا) منذ أسابيع .