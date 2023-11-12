دعا ممثل سلطان بروناي وزير الخارجية الثاني ببروناي دار السلام داتو إيروان بيهين يوسف، إلى وقف إطلاق النار والقصف الهمجي تجاه المدنيين في غزة والسماح بوصول كل المساعدات الإنسانية، والإيفاء بالالتزامات وفقاً للقانون الدولي.وقال ممثل سلطان بروناي: «لدينا الفرصة لندعو مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى الإيفاء بالتزاماتهم لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وإنهاء تدمير الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن بلاده تدعم القضية الفلسطينية لتنال حقها في تقرير المصير والوصول إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.