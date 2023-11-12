أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن رفضه للتهجير القسري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، مطالباً الدول العالمية بالقيام بكل ما يجب ضد هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة القائمة بالاحتلال، وأن يقوم مجلس الأمن بدوره. مشيراً إلى ضرورة التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يخص حقوق الإنسان، وتطبيق كل الأعراف الدولية. وأكد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي دولي يسمح بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتطبيق دولة فلسطينية حسب الإجراءات بالنظر إلى الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، متطلعاً أن تحقق هذه القمة الأهداف التي تخدم القضية الفلسطينية.