التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض اليوم (السبت) رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، والعمل لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية السعودية التركية في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

حضر اللقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.