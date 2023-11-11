التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض اليوم (السبت)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة خصوصاً في قطاع غزة.

وأكد ولي العهد إدانة ورفض المملكة القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، والدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.

حضر اللقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.