تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي العقيد آسيمي غويتا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله في الرياض اليوم (السبت)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.