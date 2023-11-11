تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله في الرياض اليوم (السبت)، رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية (البرلمان) عثمان بوغوما، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج أوليفيا روامبا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.