تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من سلطان عُمان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال لقائه اليوم (السبت)، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.