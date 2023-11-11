يعكس قرار الاستعاضة عن عقد «القمة العربية غير العادية» و«القمة الإسلامية الاستثنائية» بعقد قمة واحدة هي «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» استشعار قادة جميع الدول العربية والإسلامية لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

وقد جاء قرار عقد «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» بشكلٍ استثنائي، استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

إن ما يشهده قطاع غزة من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين، يستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة حيال التطورات الغير مسبوقة التي تشهدها غزة، ومن هذا المنطلق تقرر عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

ويأتي انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض انطلاقا من دور السعودية المحوري والقيادي في العالمين العربي والإسلامي، في ضوء رئاستها للدورة الـ32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، وبصفتها دولة رئاسة القمة الإسلامية الحالية الـ14.

وتعكس دعوة السعودية لعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية أخذها بزمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالمين العربي والإسلامي من خلال المشاورات والتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية والإسلامية، إيماناً بأهمية العمل العربي والإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم.

ويدعم انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، جهود إدانة إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة لحصار قاتل من خلال منع مقومات الحياة الأساسية، بهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالسماح للمساعدات الإنسانية والإغاثية بالوصول لمستحقيها من الشعب الفلسطيني.

كما يسهم انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لمواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال الشرعية الدولية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، نتيجة لإفشالها لجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.

ولذلك، يأتي انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية بذل الجهود في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفق الثوابت والمرجعيات الدولية وحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة وفقاً لمبادرة السلام العربية.

وإضافة إلى ذلك، يوفر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض فرصة لتعزيز دعوة الدول العربية والإسلامية للدول الغربية لنبذ ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وتثمين المواقف العادلة لعدد من الدول الفاعلة على الساحة الدولية التي تدين الاعتداء الإسرائيلي.

كما يعكس التجاوب الكبير الذي لقيته دعوة السعودية لعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية من قيادات الدول العربية والإسلامية، ما تحضى به من مكانة وتقدير في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى ثقة الدول المشاركة في قدرتها على قيادة العمل العربي والإسلامي لاتخاذ موقف مشترك من الأحداث في قطاع غزة.

ويعكس توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بإطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما توليه قيادة المملكة من اهتمام بالغ بالوضع الإنساني في غزة ورفع المُعاناة عن المدنيين، وبذل كل ما مـن شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يُعانيها سكّان قطاع غزة.

فقد أكدت السعودية مراراً رفضها وإدانتها لسياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل على المدنيين، وعدم التزامها بالأعراف الدولية وقواعد الاشتباك المتعارف عليها في الحروب، وشنها هجمات عسكرية تستهدف المدنيين العزل، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.